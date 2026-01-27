Sánchez Llibre (Foment) celebra la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno

Archivo - El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha celebrado la regularización de 500.000 inmigrantes que el Gobierno ha pactado con Podemos: "Los empresarios necesitamos de la inmigración como el aire que respiramos cada día".

En declaraciones a la prensa durante un viaje a Bruselas (Bélgica), Sánchez Llibre ha felicitado al Gobierno por "la valentía de dar un paso importante para personas que puedan demostrar que ya estaban trabajando".

Ha pedido que el acuerdo tenga el máximo consenso posible, y ha asegurado que esta regularización impulsará la competitividad de las empresas.

"Todo aquello que represente la integración o aportación, o dar la bienvenida a todos aquellos inmigrantes que se quieran incorporar a la economía, nosotros les damos la bienvenida", ha dicho.

Ha añadido que la patronal cuenta con estudios que sitúan en un millón y medio los inmigrantes que la economía española necesitará en los próximos 10 años para mantener la competitividad.