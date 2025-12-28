Sánchez Llibre (Foment) evoca a Vilarrubí como persona de consenso y emprendedor "honesto"

Josep Sánchez Llibre - Ricardo Rubio - Europa Press

BARCELONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha evocado al fallecido empresario Carles Vilarrubí como "persona de consenso" y emprendedor honesto y multifacético, vinculado a sectores internacionales de la economía catalana, el audiovisual, telecomunicaciones, deportes, alimentación y gastronomía, entre otros.

"Sabía que su situación de salud era delicada", y ha añadido que supo de madrugada su muerte, ha explicado en declaraciones a 3CatInfo recogidas por Europa Press.

También le ha definido como "un gran empresario, un buen amigo", vinculado a Foment (además la patronal firmó un acuerdo con la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, que Vilarrubí presidía, para ayudar a internacionalizar la gastronomía), y ha añadido que se conocieron hace unos 40 años cuando Vilarrubí estaba en CDC y él en UDC.