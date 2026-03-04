Sánchez Llibre (Foment) pide "tranquilidad" ante un posible bloqueo comercial entre España y EE.UU.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido "tranquilidad" a pesar de la preocupación ante un posible bloqueo comercial entre España y Estados Unidos, informa la patronal en un comunicado este miércoles.

Lo ha dicho después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a España con paralizar todos los intercambios comerciales por la negativa del Gobierno de participar en la guerra de Irán.

Ha pedido "actuar con prudencia" y esperar que la situación no se concrete, y que las instituciones europeas tomen una posición firme conjunta.

Foment ha señalado que la economía catalana exporta 4.350 millones de euros a Estados Unidos, especialmente en los sectores agroalimentario, químico, salud y automoción.

Sánchez Llibre ha señalado que los Estados Unidos "son un socio comercial de primer orden para Catalunya" y lo ha definido como país amigo.