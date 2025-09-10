Sánchez Llibre (Foment) sobre la reducción de jornada: "Se ha evitado que España entre en fallo"

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha valorado este miércoles que el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral se haya rechazado en el Congreso, ya que con esta medida "se ha evitado que España entre en fallo económico".

"Es un gran día para la economía productiva, para la economía española y para la catalana, pero especialmente para las pequeñas y medianas empresas por los autónomos", ha celebrado tras la votación en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts, informa la patronal catalana en un comunicado.

Ha dado las gracias a los grupos que se han posicionado en contra, especialmente a Junts, que él considera que ha liderado esta acción parlamentaria, y ha añadido: "Estas cuestiones se deben abordar en el marco de la negociación colectiva y nunca mediante una imposición por ley".