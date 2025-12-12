Sánchez Llibre (Foment) se reúne con el presidente andaluz Juanma Moreno

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, este viernes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - FOMENT

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha reunido este viernes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sede de la patronal catalana.

Ambos han "valorado el momento positivo" en el que se encuentran las relaciones económicas entre Catalunya y Andalucía, así como las oportunidades que se abren en diferentes ámbitos, ha explicado la patronal este viernes en un comunicado.

La visita del presidente andaluz y copresidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), tiene lugar poco después de su participación el pleno de este organismo en Bruselas, en el que instó a las regiones a alzar "la voz" para que sean tenidas en cuenta ante el plan de la Unión Europea de adaptación al cambio climático.