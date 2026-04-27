Sánchez Llibre (Foment) tilda a Junts de "muro de contención" que ha evitado una crisis en España

Archivo - El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado este lunes que Junts y su líder, Carles Puigdemont, han actuado como "muro de contención" que ha evitado una crisis en España en caso de que hubieran tirado adelante las que considera propuestas filocomunistas de Sumar, como la reducción de la jornada laboral.

"Ya sé que es muy duro, pero gracias al señor Puigdemont y gracias a Junts han dado la posibilidad de que España no entrara en una crisis económica como entró la economía francesa cuando plantearon las 35 horas por ley", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' recogida por Europa Press.

Ha expresado que el pacto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Puigdemont para la investidura del primero "no ha dado buenos resultados económicos" y ha insistido en acuerdos entre PP y Junts, como el Pacto del Majestic de PP y CiU, que este martes cumple 30 años.

CONSORCI D'INVERSIONS

Preguntado por la no presencia de Foment del Treball en el acto de presentación del Consorci d'Inversions del lunes pasado, Sánchez Llibre ha explicado que la Generalitat no invitó a Foment a participar en el acto, sino "a escuchar".

Ha explicado que habló tanto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como con la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero y que no le dieron "motivo" alguno para ello, pero que está a favor de su creación y de todo aquello que mejore las inversiones del Estado en Catalunya.

JUICIO A JORDI PUJOL

Sobre el hecho de que la Audiencia Nacional (AN) juzgue este lunes al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por el presunto enriquecimiento ilícito de la familia, se ha mostrado sorprendido con la citación en persona y ha asegurado que está "totalmente convencido" que el exmandatario quedará exonerado.

"Creo sinceramente que no está en condiciones de poder ir a un juicio de esa envergadura", ha dicho.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Preguntado por la regularización extraordinaria de migrantes, Sánchez Llibre ha celebrado la medida y ha tildado de "fundamental" la inmigración para el sector empresarial catalán aunque ha afirmado que le hubiera gustado un pacto entre PSOE y PP.

En cuanto a su posición sobre la idea de 'prioridad nacional' --de acceso a los servicios públicos para quien tenga nacionalidad española frente los inmigrantes-- que han pactado PP y Vox en acuerdos para formar los gobiernos autonómicos en Extremadura y Aragón, ha evitado pronunciarse.

Considera un "error" que la Generalitat haya retirado la propuesta con incentivos a los profesionales sanitarios para que reduzcan la duración de las bajas laborales y ha asegurado que hay mucha picaresca con las bajas de entre 1 y 3 días.