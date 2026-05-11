Sánchez Llibre (Foment) ve un "atentado" al bienestar ciudadano la falta de inversión en Rodalies

Archivo - El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha criticado este lunes la falta de inversión en Rodalies, la cual considera como un "atentado al bienestar de los ciudadanos", y lo ha englobado en un déficit de inversiones en Catalunya que tacha de escandaloso.

"¿Sabe qué déficit tenemos con Rodalies desde el año 2022 al 2026? En 2022 se quedó que habría 8.000 millones de inversiones en Rodalies, y ¿sabe cuántos se han hecho? 2.500", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha pedido a todas las formaciones parlamentarias catalanas un "acuerdo unitario" para revertir lo que considera que es un déficit de inversiones en Catalunya.

Sobre los tipos impositivos en el sector empresarial, Sánchez Llibre ha alertado de que las empresas necesitan un ecosistema fiscal que permita invertir y ha planteado un objetivo global que va en la dirección de "menos impuestos", y ha propuesto hacer desaparecer el impuesto de patrimonio y más facilidades con el de sucesiones.

"Entendemos, pues, que en Catalunya en estos momentos vivimos una situación de ahogo fiscal, yo siempre digo de un infierno fiscal, que yo sé que esto no gusta cuando lo escucha la administración, cuando lo escucha el Govern de la Generalitat o el gobierno del Estado, pero es verdad".