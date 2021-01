Sánchez Llibre urge las elecciones en Catalunya: "Si se demoran, la economía no aguantaría"

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado que es urgente que se celebren elecciones en Catalunya, y advertido de que "si se demoran, la economía catalana no aguantaría".

"Ante un Govern inoperante, porque están peleados entre ellos, primer punto: hagan elecciones. No se les ocurra atrasarlas", ha reclamado el presidente de la patronal en una entrevista este viernes en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press.

Ha hecho una "llamada de alarma a las administraciones públicas" porque la situación económica es gravísima, en sus palabras, y considera que es similar a la de después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil española.

"Si no se toman medidas, lo empresarios se verán abocados al cierre de negocios", y ha criticado las decisiones del Govern de cerrar y abrir la economía, y las ha calificado de arbitrarias e injustificadas.

Ha reclamado indemnizaciones por los cierres de empresas, como asegura que se ha hecho en Alemania, Francia e Italia, y se ha puesto a disposición del Govern para "humildemente ayudarles" a tomar decisiones, ya que ha afirmado que no les han tenido en cuenta hasta ahora.

"La Generalitat ni tiene recursos ni ha calibrado la profundidad de estas decisiones. Tenemos un Govern sin liderazgo político, sin autoridad moral. Más que un Govern tenemos un desgobierno", ha sostenido el presidente de la patronal, que ha insistido en que las decisiones tomadas ponen el peligro la seguridad jurídica de las empresas.

PIDE EMITIR DEUDA PÚBLICA

Sánchez Llibre ha explicado que desde hace meses han pedido que se inyecten 50.000 millones de euros a los sectores más graves y ha pedido que las administraciones se endeuden más, porque cree que hay mecanismos suficientes para emitir deuda pública.

"Nosotros estamos dispuestos a colaborar. Si hace falta dinero, hagamos un frente común para pedirlo al Gobierno, no para la economía catalana, sino para la economía española", ha subrayado el presidente de Foment, que ha pedido que la Generalitat ponga todos los esfuerzos y mecanismos y pacte con el Estado la emisión de deuda pública.

También ha reprochado al Gobierno central que no haya llegado el dinero del plan de choque a la hostelería, y considera que el Estado no se endeuda porque "tienen el estigma del déficit en su mentalidad, pero no son conscientes de que están matando a la economía real".

Sobre los ERTE, Sánchez Llibre ha apostado porque se alarguen durante todo 2021, y también ha pedido que haya condonaciones de los créditos ICO para empresas que no los puedan devolver y que se aplace el pago de impuestos.

Ha dicho no tener queja de "la complicidad y comunicación diaria" con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, y el Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, así como con el Gobierno, aunque las decisiones tomadas no eran "de acuerdo con los empresarios".