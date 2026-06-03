Sánchez ve buena noticia el "reconocimiento explícito" de Feijóo a Junts con la moción de censura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà, en la foto de familia de la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado un "reconocimiento explícito" a Junts con su propuesta para impulsar una moción de censura instrumental junto al PNV, algo que ha considerado una buena noticia.

Lo ha dicho en su intervención este miércoles en la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya, en la que ha expresado que no sabe si Feijóo "lo ha hecho premeditado o equivocadamente", pero considera que ha dado la razón al Gobierno y a su apuesta por pactar con los nacionalistas catalanes y vascos.

"No deja de ser curioso algo que he visto en el actual jefe de la oposición, a propósito del debate sobre la moción de censura. Porque, aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del PP a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia", ha dicho Sánchez.