Sánchez visita el DFactory de la Zona Franca de Barcelona durante la 6a edición de la BNEW

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al DFactory de la Zona Franca en Barcelona.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al DFactory de la Zona Franca en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 29 septiembre 2025 18:07

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido este lunes por la tarde a la 6a edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y que se está celebrando en el DFactory Barcelona, informa el Consorci este lunes en un comunicado.

Ha realizado un recorrido por las instalaciones de DFactory Barcelona, y ha conocido la actividad de las 40 empresas que forman parte de este ecosistema de industria 4.0, con proyectos de cirugía robótica, de realidad virtual, manufactura avanzada y automatización de procesos de almacenaje y producción, entre otras cosas.

También ha conversado con algunas de las startups que están participando en la BNEW y que optan a los premios BNEW 2025 como mejores startups de sostenibilidad, talento, salud, aviación, industria digital y movilidad.

Además, ha conocido el estado de las obras de ampliación de DFactory Barcelona, ya que el CZFB está construyendo 4 nuevos edificios que le permitirán ampliar los 17.000 metros cuadrados de superficie actuales para alcanzar los 60.000 a finales de 2026.

Sánchez ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

