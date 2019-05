Sanchis (TV3) dice que la querella contra Rivera se presentará tras las elecciones

Publicado 03/05/2019 14:12:58 CET

La CCMA ve "curioso" que la Junta Provincial desestime recursos y la JEC los admita

BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Televisió de Catalunya (TVC), Vicent Sanchis, ha explicado este viernes que la querella contra el presidente de Cs, Albert Rivera, por asegurar que en la cadena se insultó a la líder de la formación en Catalunya, Inés Arrimadas, se presentará tras las elecciones locales y europeas del 26 de mayo.

A pregunta de la diputada de Cs Sonia Sierra en la comisión de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sobre al anuncio de "diversas querellas" contra Rivera por calumnias, injurias e incitación al odio y que todavía no las habían recibido, el director ha dicho que al haber campaña han decidido aplazarlas a cuando se acaben las contiendas electorales.

La diputada de Cs ha recordado que Rivera emplazó a Sanchis a debatir, pero que no ha respondido: "Aquí huele a miedito. Puede ir a actos con 'estelada' y no a debatir", ha dicho, ante lo que el director de TVC ha remarcado que tiene respeto porque es muy bueno debatiendo, pero no miedo.

La interposición de querellas no ha sido el único choque entre Cs y el director de TVC, al que también han reprochado un documental sobre familiares de los presos soberanistas, del que la Junta Electoral Central (JEC) ha abierto expediente, y el uso de palabras que la JEC había prohibido.

Sanchis ha asegurado que en ambas decisiones de la JEC, la Junta Electoral Provincial había desestimado recursos, por lo que ve una diferente percepción de la realidad y que la central toma "decisiones bastante controvertidas", y ha subrayado que Cs tiene obsesión ya que solo encontró dos ocasiones en una semana que se usaron los términos prohibidos por la Junta y en intervenciones en directo.

En este mismo sentido, la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, ha considerado "realmente curioso" que la Junta Electoral Provincial desestime todos los recursos, y que luego la JEC los admita todos a trámite.

DEFENSA DE LA CAMPAÑA

Llorach ha aplaudido la "excelente cobertura" de los medios públicos catalanes de la campaña de las generales, ha defendido la neutralidad y profesionalidad de los trabajadores, y ha dicho que espera que en la de las locales y europeas no haya tantos recursos para que solo se deban aplicar criterios periodísticos.

Ha afirmado que en el plan de cobertura de las locales y europeas han introducido la posibilidad de que se puedan realizar entrevistas a candidatos en prisión, con la misma duración que al resto, de 35 minutos.

Por su parte, Vicent Sanchis ha remarcado la audiencia y calidad de la noche electoral, "de los mejores programas en todo el Estado", y ha pedido a todos aquellos que critican TV3 que reconozcan el trabajo de sus profesionales en esta campaña.

Sanchis, a pregunta de los comuns, ha remarcado que decidió él presentar el debate con los candidatos a las generales y que como moderador tuvo un papel "bastante correcto", pero que existe gente a la que no le gusta que esté al frente de la cadena.

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha defendido que la cobertura de la campaña electoral de las generales ha sido "muy satisfactoria" en un contexto atípico, y ha subrayado el gran resultado de audiencia de la noche electoral.