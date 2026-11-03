Sant Cugat (Barcelona) acogerá los 42 Campionats de Catalunya Universitaris coordinados por la UIC

El rector Alfonso Méndiz, el alcalde Josep Maria Vallès y César Thovar (Generalitat) - UIC

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la UIC, Alfonso Méndiz, ha entregado este martes al alcalde de Sant Cugat (Barcelona), Josep Maria Vallès, la bandera de Ciudad Deportiva Universitaria en la inauguración de los 42 Campionats de Catalunya Universitaris (CCU), que coordina la UIC con el municipio vallesano como sede.

El acto, en la Sala Clavé de La Unió Centre Cultural, marca el inicio de la principal competición universitaria catalana en la que participan doce instituciones académicas, informa la universidad en un comunicado.

Vallès ha asegurado que la elección de Sant Cugat como sede pone en valor las características que la definen como ciudad de oportunidades por sus muchos activos: "Dos de ellos son el deporte y la formación".

Méndiz ha celebrado que la universidad vuelva a coordinar esta edición: "Volvemos al punto de origen: Sant Cugat del Vallès, donde el vínculo entre universidad y deporte está presente".

SISTEMA DE COMPETICIÓN

Las pruebas de equipos comenzarán el miércoles 3 de febrero y se disputarán en Sant Cugat entre febrero y marzo a lo largo de 9 jornadas, concentrando a unos 2.000 deportistas repartidos en 120 equipos.

En cuanto a las competiciones individuales, se celebrarán repartidas en otros 15 municipios de Catalunya, completando los 16 municipios totales que acogen el torneo.

La directora del Servicio de Estudiantes de la UIC, Roser Santigosa, ha detallado que el proyecto incluye 6 disciplinas de deportes de equipo en categorías masculina y femenina, 28 deportes individuales, 6 programas complementarios y la carrera popular UNIRUN el 7 de marzo.

VALOR INTEGRAL DEL DEPORTE

El representante territorial del Deporte en Barcelona de la Conselleria de Deportes de la Generalitat, César Thovar, ha destacado que "el deporte no es una actividad complementaria, sino que forma parte integral de la vida universitaria".

En el discurso de clausura, Méndiz ha reivindicado el valor formativo de la actividad física argumentando que "es precisamente trabajando esta distancia donde se construye la cultura del esfuerzo".

La distinción de Ciudad Deportiva Universitaria ya se otorgó a Sant Cugat hace 13 años, la última vez que la UIC coordinó el torneo, tomando este año el relevo de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.