Sant Cugat Empresarial pide medidas por el "colapso" Rodalies y gratuidad en Túneles de Vallvidrera

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sant Cugat Empresarial ha pedido medidas urgentes ante el "colapso" de Rodalies y ha dado apoyo a la propuesta del alcalde del municipio, Josep Maria Vallès, de gratuidad de los Túneles de Vallvidrera (Barcelona) mientras se mantenga la actual situación.

En un comunicado este lunes, la asociación ha expresado su "profunda preocupación por el grave deterioro del servicio de Rodalies, una situación que está afectando de forma directa a la movilidad diaria de trabajadores y profesionales del Vallès, y que tiene un impacto negativo en la competitividad del tejido económico del territorio".

Considera que la medida de gratuidad en los Túneles de Vallvidrera "sería una respuesta inmediata, justa y necesaria para aliviar las consecuencias del mal funcionamiento del servicio ferroviario, facilitando el acceso a Barcelona y garantizando una movilidad mínima para miles de personas que no disponen de alternativas reales".