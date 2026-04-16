Sant Jordi crecerá en paradas en Barcelona en un año que no contará con La Rambla

Rueda de prensa de Sant Jordi con la Cambra del Llibre y el Gremi de Llibreters de Catalunya - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La celebración de Sant Jordi en Barcelona crecerá en número de paradas profesionales de libros y rosas y superficie, con 3,7 kilómetros en línea, pese a ser un año que no contará con el espacio de La Rambla por las obras.

Lo han explicado este jueves el presidente de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, y el del Gremi de Llibreters de Catalunya, Èric del Arco: "Sant Jordi tendrá más paradas que nunca, más espacio que nunca", ha dicho Tixis.

Las paradas de libros y flores serán 425, 364 de libros --257 con firmas de libros-- y 61 de flores, a las que se deben sumar las más de un centenar de paradas que se ubicarán en las puertas de las librerías.

La principal novedad de este año será el traslado de las paradas de La Rambla al Portal de l'Àngel, Plaça Nova y Plaça de la Catedral hasta la Via Laietana, a causa de las obras, que están previsto que estén acabadas antes de Sant Jordi del año próximo.

Barcelona volverá a mantener las paradas de libros y de rosas en una docena de espacios en siete distritos de la ciudad, en los que destaca el crecimiento de tramos en el Passeig de Sant Joan y el Passeig de Lluís Companys.

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