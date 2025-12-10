Sant Miquel del Fai (Barcelona) cierra hasta el 15 de marzo por obras de mantenimiento

Archivo - Espacio natural de Sant Miquel del Fai. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El espacio natural de Sant Miquel del Fai (Barcelona) estará cerrado del 15 de diciembre al 15 de marzo para realizar obras de mantenimiento y reducir el riesgo de desprendimiento, garantizando la seguridad de los visitantes.

Las obras, que se realizan cada año en periodo invernal, se llevarán a cabo por parte de la empresa especializada Talio y tendrán un coste de 48.389,15 euros, explica la Diputación de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Este año se han producido tres desprendimientos de roca, dos de ellos leves en los meses marzo y septiembre, entre el paso de la Foradada y el Salto del Tenes, y uno grave en octubre, entre el sector del Baluard y el Salt del Rossinyol, que fueron debidamente protegidos.