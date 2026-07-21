Sant Quirze de Besora recibe un estudio de la Diputación de Barcelona para impulsar la banda ancha

Situación de las infraestructuras en Sant Quirze de Besora en función de la titularidad del tramo. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado al Ayuntamiento de Sant Quirze de Besora un estudio de provisión de banda ancha para impulsar la conectividad de alta velocidad: propone cómo desplegar infraestructuras de telecomunicaciones para interconectar equipamientos y espacios públicos municipales y otras ubicaciones.

El estudio plantea un despliegue en 5 etapas, comenzando por conectar el punto de interconexión con los equipamientos culturales, seguido de los elementos de la vía pública, informa la Diputación este martes en un comunicado.

La tercera parte es generar un punto de presencia en los polígonos industriales; la cuarta, conectar las masías consideradas; y la quinta determina el despliegue para hacer un cierre de anillas según si se hace con infraestructura soterrada o con postes.