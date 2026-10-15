Santa Bárbara y KNDS Tracks visitan Comforsa para reforzar la cooperación en industria de defensa

Momento de la visita a Comforsa - SANTA BÁRBARA SISTEMAS

GIRONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santa Bárbara Sistemas y KNDS Deutschland Tracks GmbH han realizado una visita conjunta a las instalaciones de Comforsa, en Ripoll (Girona), para conocer de primera mano "las capacidades industriales, técnicas y productivas de la compañía catalana", especializada en la fabricación de grandes componentes metálicos para aplicaciones industriales de alta exigencia.

"La iniciativa refleja la estrecha relación industrial entre Santa Bárbara Sistemas y KNDS Tracks, una de las empresas tecnológicas líderes a nivel mundial en el desarrollo y la fabricación de componentes de cadenas", informa Santa Bárbara en un comunicado este jueves.

Santa Bárbara Sistemas y KNDS colaboran actualmente en "iniciativas estratégicas" como la potencial modernización de la flota española Leopard 2E y en oportunidades de colaboración para el sostenimiento del Pizarro, aportando cada una su experiencia como fabricante original y autoridad de diseño de sus respectivas plataformas, así como sus capacidades tecnológicas e industriales para apoyar la evolución y sostenimiento de estos vehículos.

En este contexto, la visita a Comforsa "ha permitido mostrar a KNDS Tracks el potencial de una compañía con una sólida experiencia en procesos industriales avanzados como la forja, el mecanizado o la extrusión y en la fabricación de grandes componentes metálicos para vehículos industriales y maquinaria pesada", explican.

Los representantes de ambas compañías pudieron conocer sus instalaciones, medios productivos y capacidades de fabricación, así como el alto nivel de especialización industrial desarrollado por la empresa a lo largo de su trayectoria.