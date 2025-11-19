Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona) y Agbar renuevan el fondo para familias vulnerables

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona) y Agbar han renovado el fondo de solidaridad para ayudar a familias vulnerables a pagar el recibo del agua, informan en un comunicado conjunto ese miércoles.

El convenio contempla que se destinen 6.000 euros a garantizar el servicio de agua a todos los habitantes de la población, y desde 2016 se han destinado 6.000 euros al pago de 61 recibos de agua de familias del municipio.

El fondo es una ayuda que aporta Agbar y que comporta la exención del pago de los conceptos de la factura que sean de titularidad de la empresa para personas en situación de precariedad y vulnerabilidad económica según un informe de riesgo de exclusión residencial comunicado por los servicios sociales.

El alcalde de la localidad, Francesc Bonet, ha mostrado su satisfacción y agradecimiento por renovar la colaboración que espera que "tenga continuidad por mucho tiempo".

La directora de Agbar-Veolia Vallès Oriental (Barcelona) ha añadido que trabajan junto al Ayuntamiento para "detectar con rapidez estos casos y ofrecerles soluciones".