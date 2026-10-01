Santacreu (Cámara de Barcelona) aborda los retos del Berguedà con empresarios

Los participantes en la reunión - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, se ha reunido con empresarios del Berguedà (Barcelona) con los que ha abordado los retos de la comarca, informa la corporación en un comunicado este jueves.

El encuentro ha servido para hablar sobre el desarrollo de infraestructuras como la central hidroeléctrica reversible de la Baells, el polígono Rocarodona-Olván o la C-16.

Sobre la central hidroeléctrica reversible, la Cámara ha explicado que mantiene una posición de neutralidad institucional y que "trabajará para favorecer el diálogo entre todas las partes".

Por otro lado, el encuentro ha servido para poner en valor algunas iniciativas impulsadas por la Cámara en los últimos años "con el objetivo de reforzar el posicionamiento económico y empresarial" de la comarca.

Ha destacado la serie documental 'A tota maquina! Del Berguedà al món!', así como la feria de ocupación GiraFeina +45 o la feria FP Pime Berguedà.