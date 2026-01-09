Santacreu (Cámara de Barcelona) defiende que la nueva financiación "abre caminos interesantes"

Santacreu en declaraciones a los medios tras reunirse con el Govern - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha defendido que el nuevo modelo de financiación autonómica acordado por el Gobierno con ERC "abre caminos interesantes", si bien ha apuntado que tiene margen de mejora.

"A todos nos gustaría una propuesta más ambiciosa que reduzcas más el déficit del país, pero es una buena propuesta", ha señalado en una atención a los medios tras la reunión que han mantenido patronales y sindicatos con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y varios miembros del Govern.

Ha sostenido que en un "contexto político y social muy complejo a nivel internacional y español" se agradece la garantía de que hay una propuesta sobre la mesa respecto a la financiación de las autonomías.

Ha indicado que el nuevo modelo, que deberá aprobarse en el Congreso de los Diputados, supone una "mejora significativa en algunos aspectos" aunque deja espacio para el trabajo.

"Esperamos que en el proceso de trabajo parlamentario que se abre en estos momentos haya aspectos que se mejoren", ha esperado Santacreu, que también ha asegurado que la Cámara presentará propuestas en este sentido.

PROPUESTAS

En un comunicado, la Cámara ha celebrado que la propuesta representa una mejora cuantitativa y cualitativa respecto al modelo actual, si bien ha pedido tener en cuenta algunas de las "demandas históricas del tejido económico y social" durante su debate.

En concreto, ha apuntado a la aplicación de porcentajes superiores de cesión del IRPF y el IVA en las CC.AA. superiores, una mayor transparencia en las balanzas fiscales y garantía en la aplicación futura del principio de ordinalidad, así como tener en cuenta el diferencial del coste de vida entre territorios.