Santacreu (Cámara de Barcelona) dice que la ley de cámaras "no cambia el status quo" de nadie

El vicepresidente de la Cámara de Barcelona, Eloi Planes; el presidente, Josep Santacreu, y el director gerente, Roger Guasch. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha defendido que la ley de cámaras que se debe aprobar en el Parlament durante el próximo año "no cambia el status quo de nadie ni genera incertidumbre jurídica a nadie".

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a la prensa, junto al vicepresidente Eloi Planes y el director gerente, Roger Guasch, durante el tradicional encuentro de Navidad.

Santacreu ha mostrado su sorpresa por la discrepancia anunciada por parte de Pimec y Foment del Treball del texto presentado, que ha recordado que fue trabajado por las 13 cámaras catalanas y que fue consensuado con ambas patronales.

Se ha mostrado convencido de que la ley se aprobará durante el primer semestre del año y ha explicado que el texto no cambia nada "que pueda preocupar a terceros respecto a la ley de 2002".

"Defendemos una posición razonable de que más allá del trabajo consultivo que las Cámaras tenemos encargada por ley, históricamente hemos estado activos en la función de representación de los sectores", ha añadido.

Ha negado que la nueva ley de cámaras permita a las cámaras entrar en los ámbitos de las patronales: "Nunca nos ponemos en temas de diálogo social porque sería un error".

SUPERÁVIT

Santacreu ha explicado que en la tarde de este jueves la Cámara de Barcelona aprobará el presupuesto para 2026 y cerrará las cuentas de 2025 que ha dicho que son "números positivos".

"El objetivo de una institución como la nuestra no es tener superávit, pero es conveniente tener cuentas saneadas y teníamos la obligación de volver a números positivos tras cuatro años con pérdidas y una situación financiera y de tesorería complicada", ha dicho.

Ha añadido que "ahora el momento es diferente" y que se usará parte de este superávit para impulsar nuevas acciones durante el año que viene.

Entre estas acciones están el refuerzo de la presencia de la Cámara en el territorio y el refuerzo del ámbito de estudios para que algunos estudios que se hacían de forma puntual pasen a ser más estables en el tiempo.