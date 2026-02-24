Santano afirma que retirar el material de Adamuz ha evitado que desaparezca y sea "achatarrado"

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en rueda de prensa este martes en la Delegación del Gobierno en Catalunya- LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Critica el intento de "fijar algún elemento turbio" en la gestión del Ministerio de Transportes

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado que el hecho de que Adif haya retirado el material del accidente de Adamuz (Córdoba) que no estaba precintado por la Guardia Civil (GC) ha permitido incorporar nuevos elementos probatorios, así como evitar que desaparezca y sea "achatarrado" durante las obras de reconstrucción de la vía.

Lo ha manifestado este martes en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno de Catalunya, donde ha defendido que estos materiales se retiraron en una zona ubicada a una distancia de entre 127 y 380 metros del punto del suceso por ser similares a los del accidente, y que tampoco se estableció ninguna medida cautelar por parte de la Guardia Civil que prohibiera hacerlo.

En este sentido, ha criticado el intento "de fijar algún elemento turbio" en relación con el trabajo ejecutado por el Ministerio de Transportes, y ha asegurado que todo lo contrario, ya que este material está custodiado, debidamente documentado, fotografiado y a disposición de la jueza, tal como se le comunicó el pasado 13 de febrero, ha dicho Santano.

"Los elementos probatorios fueron retirados todos los que se consideraron oportunos hasta el 22 de enero. Ya no hubo presencia de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) ni de la Guardia Civil, ni se estableció ningún precinto ni medida cautelar. El material quedó a la intemperie", ha defendido Santano.

PETICIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

Por otro lado, ha explicado que el 7 de febrero, después de que Adif ya iniciara la ejecución de las obras para reconstruir el tramo accidentado, la Guardia Civil comunicó a la jueza la posibilidad de incorporar nuevos trozos de carril a los que ya se estaban estudiando a través de ensayos para esclarecer las causas del accidente.

"En ese momento difícilmente se podría haber hecho ninguna prueba sobre algún elemento de la vía porque las obras ya estaban en el octavo o noveno día", ha respondido Santano, que ha indicado que la vía ya estaba siendo achatarrada para poder reconstruirse de nuevo, cuyos trabajos prácticamente finalizaron el pasado día 10.

Por este motivo, ha resaltado la decisión de Adif de retirar parte de estos materiales, ya que si no hubiera tenido la precaución de preservarlos, "ahora eso no existiría", ha remarcado el secretario de Estado.

"LA GC REVISÓ ESE PUNTO"

Santano también ha recordado que "la GC ya revisó ese punto", y ha puesto como referencia de fecha el 22 de enero, cuando ya finalizaron las últimas tareas de recate y tanto los agentes de policía judicial como los miembros de la CIAF se retiraron de la zona del accidente con todo el material probatorio que consideraron necesario.

Posteriormente, esto quedó ratificado el 27 de enero cuando la jueza emitió un auto a través del que autorizaba a Adif iniciar las obras de reconstrucción, y Santano ha leído textualmente la respuesta de la GC: "Todas las mediciones, actuaciones y recogida de evidencias por parte de la Guardia Civil han finalizado, por lo que no hay reparo para el acceso y reconstrucción que sea necesario".

En este sentido, Santano ha remarcado que "era evidente" que las actuaciones policiales habían terminado, y por si había alguna duda, así lo ratificó la jueza mediante el auto.

Finalmente, el secretario de Estado ha subrayado que todos los datos facilitados son objetivos y están sustentados por informes de Adif, resoluciones judiciales y comunicaciones emitidas por la Guardia Civil.