Santano confirma un desprendimiento en el túnel de Rubí con afectaciones en el Puerto de Barcelona

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, durante la rueda de prensa. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha indicado que el túnel de Rubí (Barcelona), por donde pasan trenes de mercancías, sufre una grieta en su lecho y ha tenido que cerrarse "por seguridad", lo que provoca afectaciones en el Puerto de Barcelona.

Lo ha confirmado este martes por la tarde en rueda de prensa junto con la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en la presentación de la actualización del Plan de Rodalies 2020-2030, donde ha señalado que las actuaciones en este túnel están incluidas en dicho plan.

"Lo que estamos intentando ver es si podemos combinar esa actuación potente del túnel con una actuación más rápida y urgente que dé una suficiente seguridad para que ese tránsito de mercancías se pueda producir", ha señalado Santano, que ha asegurado que el túnel está monitorizado para conocer posibles movimientos de la grieta.

Por otro lado, fuentes de Adif consultadas por Europa Press confirman que la grieta se ha inspeccionado por un grupo de técnicos.

Finalmente, Santano ha puesto en valor que haya información en "tiempo real" del interior del túnel ya que, según él, lo fundamental es la seguridad.