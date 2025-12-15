Santi Rodríguez (PP) cree que la legislatura de Illa busca "no enfadar a los socios de Sánchez"

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha asegurado este lunes que la legislatura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, busca "no enfadar a los socios de Sánchez", y ha definido que ambos ejecutivos socialistas funcionan bajo la premisa del mañana será otro día, textualmente.

En rueda de prensa en la sede del partido ha asegurado que Illa busca mantener los equilibrios en el Parlament de Catalunya, al igual que Sánchez en el gobierno de España, ambos sin "mayorías estables" que permitan, según él, avanzar y abordar los problemas de los ciudadanos.

"Nada ha cambiado en Catalunya el último año respecto a los gobiernos anteriores. De hecho, Salvador Illa sigue gobernando con el presupuesto de ERC. Eso sí, ha ido haciendo anuncios mil millonarios, cada dos por tres, pero sin unos presupuestos que soporten todos estos anuncios", ha dicho.

Ha criticado que Illa haya anunciado 18.000 millones de euros de inversiones en infraestructuras o construcción de vivienda pública, hasta las 210.000 viviendas, y ha equiparado esta forma de hacer a la del presidente del Gobierno: "En materia de vivienda vemos también que empieza a coger los tics de Pedro Sánchez".

PALABRAS DE MORENO BONILLA

Rodríguez ha expresado "satisfacción" ante la ley contra la multirreincidencia después que la Comisión de Justicia del Congreso la haya aprobado con el apoyo de PP, PSOE, Vox y PNV, y ha destacado las 14 enmiendas que los populares han transaccionado y se han incluido en el texto.

Preguntado por las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, de este lunes en una entrevista en 'La Vanguardia', donde ha expresado que el PP de Catalunya tiene que estar pegado a su tierra e identificarse con la singularidad de su territorio, Rodríguez las ha refrendado "completamente".

"Una expresión que utilizo a menudo, con la que estoy convencido, es que muchas veces se nos denomina Partido Popular en Catalunya, y yo lo que quiero es ser el Partido Popular de Catalunya. No somos algo de fuera puesto en Catalunya, sino que somos gente de Catalunya que trabajamos también por los intereses de los catalanes", ha dicho.