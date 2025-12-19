Sanz (BComú) se despide del pleno de Barcelona tras 14 años: "Hemos hecho posible lo que soñábamos"

Archivo - La líder de BComú, Janet Sanz, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú, Janet Sanz, se ha despedido este viernes del pleno de Barcelona tras 14 años como concejal: "Hemos hecho posible lo que soñábamos, que parecía imposible. Hemos demostrado que se podía gobernar al servicio de la gente. Hemos cambiado la agenda".

Así ha recordado su paso por el consistorio, especialmente durante su etapa en el gobierno municipal, que ha definido como una "excursión brutal, con bosques y plenos extraordinarios pero también pedregales", que hay que saber abandonar para encontrar oxígeno.

"Hemos formado parte de un momento histórico, pero tenemos que dejar de buscar que nos den la razón. Ya la tenemos", ha señalado Sanz, que ha pedido valentía para seguir luchando contra el capitalismo salvaje, seguir cerrando pisos turísticos, seguir construyendo vivienda y, en sus palabras, acabar de una vez por todas el tranvía.

"Tened muy claro que, quien os habla, siempre mirará esta ciudad con ojos de concejala, con responsabilidad, con rigor, con compromiso y con amor", ha señalado Sanz, que también ha destacado el poder del urbanismo, la cartera que ostentó durante su dos mandatos en el ejecutivo, para construir derechos y deshacer privilegios.

CUATRO MANDATOS

Sanz entró en el consistorio en 2011 como concejal de ICV y en 2015, al igual que su partido, se integró en la candidatura de Barcelona en Comú, liderada por la exalcaldesa Ada Colau, donde tras ganar las elecciones fue nombrada cuarta teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad.

Desde esta posición, también desde la segunda tenencia de alcaldía a la que accedió en 2019, lideró proyectos como el plan de alojamientos turísticos (Peuat), la conexión del tranvía por la Diagonal o los Ejes Verdes contemplados en el proyecto 'Superilla Barcelona', del que en una entrevista este jueves aseguró sentirse especialmente orgullosa.

Tras la investidura de Jaume Collboni como alcalde de Barcelona después de las elecciones de 2023, Colau anunció que dejaría el consistorio, por lo que Sanz recogió su liderazgo tanto en el grupo municipal como en el propio partido, pero a finales de septiembre comunicó que dejaría ambos cargos antes de que acabase el año y abandonaría la política institucional.

Como indicó la propia Sanz este jueves, la coordinadora de los Comuns y concejal de BComú en el Ayuntamiento, Gemma Tarafa, la sustituirá al frente del grupo municipal lo que queda de mandato, mientras que en el partido ya ha iniciado el proceso para convocar primarias y escoger a la persona que los liderará en las próximas elecciones municipales de 2027.

COLLBONI Y BONET

Durante la despedida, a la que han asistido diversas personalidades como Colau; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; la líder de los Comuns en el Parlament, Jèssica Albiach; su portavoz, David Cid, y el eurodiputado Jaume Asens, Collboni y la teniente de alcalde Laia Bonet también han mostrado sus respetos a Sanz.

El alcalde ha destacado su valentía, coraje y coherencia durante toda su trayectoria y ha afirmado: "Cuando se nos acusa de ser continuistastas en algunas políticas, que todo el mundo sepa que no nos lo tomamos mal. Al contrario. Y en gran medida gracias a ti".

Por su parte, Bonet ha recordado cuando coincidieron en la asignatura de Derecho Urbanístico de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), ella como profesora y Sanz como alumna, donde ya la visualizó como una "líder".

GRUPOS

El líder de Junts, Jordi Martí, ha destacado que ambos han sido concejales de distrito y que conocen lo que es "trabajar de lunes a domingo para los vecinos" y le ha agradecido que, pese a pensar diferente, han sido capaces de encontrar espacios de coincidencia a lo largo de estos años en el Ayuntamiento.

Su compañera de partido, Gemma Tarafa, ha remarcado lo emocionante que supone para el grupo el adiós de Sanz y las cualidades que ha tenido en su paso por el Ayuntamiento: "El legado también es la forma de hacer política y los valores de la persona. Ella tiene la firmeza, las ideas claras, es arriesgada y tiene mucha valentía y determinación".

Desde ERC, el portavoz Jordi Coronas ha comenzado recordando, en tono de broma, lo difícil que fue conseguir el tranvía por la avenida Diagonal, ya que lo negoció junto a la hasta hoy líder de los comuns y con quién se ha mostrado "orgulloso" de compartir victorias en la política barcelonesa.

El presidente del PP, Daniel Sirera, ha considerado que la política "no puede borrar el respeto institucional ni el reconocimiento personal", pese a tener ideas diferentes, ya que, en sus palabras, siempre ha sido muy amable en el trato y respetuosa con el adversario.

Por último, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha puesto en valor que aunque ideológicamente estén en "las antípodas" y hayan podido vivir momentos de tensión, ha sido una persona capaz de rebajarla con la corrección política que, textualmente, debe haber fuera de ella.