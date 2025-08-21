Satse alerta de "saturación" en urgencias de hospitales de Calella (Barcelona) y Blanes (Girona)

La Dirección asegura que están revisando "de forma integral" el servicio

GIRONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Satse Girona ha alertado de la "saturación" que sufren las urgencias del Hospital Sant Jaume de Calella (Barcelona) y el Hospital de Blanes (Girona), gestionados por la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

La situación se produce principalmente "a causa de la falta de planificación e inversión en recursos humanos", en una época en la que la población aumenta de forma notable en las zonas turísticas de la Costa Brava y el Maresme, asegura el sindicato en un comunicado de este jueves.

Afirman que, en Calella, en los días más críticos pueden llegar a haber "una veintena de pacientes esperando box en urgencias, con tiempos de espera que pueden superar las 8 horas", y que las ambulancias pueden llegar a quedar bloqueadas en las puertas de los hospitales.

Cuando el centro sanitario de Calella queda saturado, el Hospital de Blanes asume esta parte de la población del Maresme, "reproduciendo el mismo colapso", según el sindicato.

Satse lo atribuye al incremento de la población en verano, la alta complejidad clínica de los pacientes "y sobre todo, a una gestión poco eficaz" ya que, aseguran, la Dirección no aumenta la dotación de profesionales y el personal de sustitución que se incorpora para cubrir vacaciones no lo hace con suficiente antelación.

El sindicato reclama que los contratos de verano "no comiencen justo en pleno pico de trabajo, sino con uno o dos meses de antelación" para que los profesionales puedan conocer bien el servicio antes del aumento de la demanda.

RESPUESTA DE LA CORPORACIÓN

Por su parte, la Corporación de Salut del Maresme i la Selva ha asegurado que la Dirección está revisando "de forma integral" los procesos de servicios de urgencias y hospitalización desde marzo, con la implicación activa de todos los estamentos profesionales.

Explican que los hospitales están situados en comarcas con un crecimiento demográfico superior a la media catalana y en una zona de alta afluencia turística, registran anualmente un incremento tanto de la actividad programada como de la atención urgente.

El aumento es "especialmente significativo" en los servicios de urgencias durante los meses de verano, cuando se añade una mayor complejidad clínica, derivada sobre todo de la atención a personas vulnerables más susceptibles a los efectos del calor.

A eso se suma el "reto organizativo" de garantizar las vacaciones de los profesionales a la vez que se mantienen las coberturas asistenciales y la continuidad entre dispositivos, y apuntan a la falta de profesionales a nivel global.

RESULTADOS POSITIVOS

Ya se han comenzado a introducir cambios organizativos que se implementarán progresivamente a lo largo del año y que ya muestran resultados "positivos", ya que los tiempos de espera globales a urgencias son inferiores a los de veranos previos.

Las mejoras se suman a la futura ampliación del Hospital de Calella, que contempla también la ampliación de las urgencias, para garantizar una atención urgente "de calidad, adaptada a las necesidades crecientes del territorio y sostenible para los próximos años".