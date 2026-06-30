Satse Catalunya alerta de que algunos CAP de Barcelona "superan los 30 grados"

Archivo - Sala d'espera al CAP Manso de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Satse Catalunya ha alertado de que algunos centros de atención primaria (CAP) de Barcelona "superan los 30 grados" de temperatura y alerta de problemas en la climatización de algunas instalaciones, y el Institut Català de Salut (ICS) ha asegurado que las incidencias que se comunican por el circuito establecido "se revisan y resuelven".

Según afirma el sindicato en un comunicado de este martes, el CAP Sanllehy lleva desde el inicio de la ola de calor trabajando con un sistema de aire acondicionado "deficiente", con temperaturas interiores que oscilan entre 28 y 32 grados.

Asimismo, en el CAP Sant Rafael se alcanzan temperaturas de entre 35 y 40 grados mientras se coloca un nuevo aparato.

Los delegados de la organización ya han trasladado la incidencia a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales siguiendo los canales establecidos, pero consideran que el sistema "continúa siendo poco ágil e insuficiente ante este tipo de situaciones".

La delegada de Satse Barcelona ciudad y responsable de Salud Laboral, Cristina Murillo, ha afirmado que "los gestores consideran la temperatura como una cuestión menor, pero es de gran importancia".

ICS

El Institut Català de la Salut (ICS) ha asegurado que esta semana se ha recibido una incidencia en una de las máquinas de refrigeración del CAP Sanllehy y que se está evaluando qué actuación debe llevarse a cabo, mientras que en el CAP Sant Rafael ya se está haciendo el cambio de climatización.

Fuentes del ICS han explicado a Europa Press que, ante el aumento de las temperaturas, se realiza una revisión periódica de los sistemas de climatización de los espacios para identificar necesidades de mejora por parte de los técnicos.

El ICS ha asegurado que se han tomado medidas para favorecer la climatización de algunos espacios cuando ha sido necesario, como en el caso del CAP Sant Rafael, y han asegurado que las incidencias que se comunican por el circuito establecido de notificaciones se revisan y resuelven y que durante estas primeras semanas de calor "han sido puntuales y localizadas".