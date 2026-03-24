Satse celebra como "primer paso" la memoria preliminar de la ley contra las agresiones a sanitarios

Archivo - Chaleco de Satse en una foto de archivo. - SATSE - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Satse Catalunya ha celebrado como "primer paso" que el Govern haya aprobado la memoria preliminar del Anteproyecto de ley de prevención y respuesta contra las agresiones al personal sanitario.

En un comunicado de este martes, el sindicato, que ha participado en su elaboración, apunta que la normativa podría suponer un "cambio real" para reforzar la confianza y la convivencia en los centros del sistema sanitario catalán.

El delegado de prevención de Satse Catalunya, Xavier Massabé, ha destacado que "lo más importante es que se asume un marco de que las agresiones no pueden continuar formando parte de la rutina asistencial".

"La agresividad frente quien te atiende en el mostrador, en la consulta o en la planta no puede seguir saliendo gratis. Necesitamos un giro cultural para que la convivencia vuelva a ser posible", ha señalado.

Satse insta al Govern a mantener "el espíritu inicial" de la propuesta y a avanzar con celeridad en el trámite legislativo.