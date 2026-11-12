Satse se concentrará en noviembre ante 4 hospitales catalanes por condiciones "más equitativas"

Archivo - Chaleco de Satse en una foto de recurso del sindicato. - SATSE - Archivo

GIRONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Satse ha anunciado concentraciones ante 4 hospitales de Catalunya para reclamar condiciones laborales "más equitativas" dentro del sistema sanitario público catalán, en el marco del IV Convenio del Siscat, informa el sindicato en un comunicado de este jueves.

Las concentraciones serán este jueves a las 11 horas en el Hospital Santa Caterina de Salt (Girona), el día 17 ante la Mútua de Terrassa (Barcelona), el 19 frente al Hospital Althaia-Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona) y el día 24 ante el Hospital Santa Tecla de Tarragona.

El sindicato critica que, pese a que Catalunya cuenta con unos presupuestos aprobados, las patronales se han "escudado" durante 2 años en la falta de una ley presupuestaria para introducir mejoras.

"Las propuestas continúan sin responder a la necesidad de armonizar el marco laboral de los profesionales que dan asistencia al sistema público", reza el comunicado.

Por ello, reclaman un convenio que represente "un paso adelante" en la mejora de las condiciones de los profesionales y trasladar a las patronales el malestar creciente existente en el sector.

IV CONVENIO

Según Satse, la propia Conselleria de Salud de la Generalitat ha planteado el IV Convenio del Siscat como "oportunidad" para materializar las conclusiones de la Mesa de Armonización, impulsada hace 4 años por las principales organizaciones sindicales.

La secretaria autonómica de Satse Catalunya, Annabel Torres, ha defendido que "no es lógico" que pese a trabajar para el mismo sistema sanitario público, atender los mismos pacientes y asumir las mismas responsabilidades, las condiciones laborales sean distintas.

"Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Los profesionales hace demasiado tiempo que esperamos avances reales", ha afirmado.

El sindicato asegura que mantendrán la negociación abierta hasta el final, pero advierten de que "no aceptarán un acuerdo insuficiente".