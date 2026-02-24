Satse exige un acuerdo inmediato para aprobar los presupuestos y "blindar" la sanidad pública

Archivo - Chaleco de Satse en una foto de archivo. - SATSE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Satse Catalunya ha exigido a los grupos del Parlament de Catalunya un acuerdo inmediato para aprobar los presupuestos de la Generalitat y "blindar" la sanidad pública, evitando que continúe condicionada por la prórroga de las cuentas.

En un comunicado de este martes, el sindicato ha advertido que la situación "afecta directamente" las condiciones laborales de enfermeras, comadronas y fisioterapeutas del sistema público catalán, con consecuencias también sobre la calidad asistencial.

La organización ha subrayado que los presupuestos "no pueden convertirse en una herramienta de presión entre partidos, especialmente cuando están en juego los servicios esenciales".

Asimismo, ha asegurado que las patronales "están ajornando o bloqueando acuerdos laborales pendientes alegando la falta de un marco presupuestario estable", lo que dificultaría avances en materia retributiva y de condiciones laborales.

Por todo ello, Satse apela a "la responsabilidad política y a la cultura del pacto", recuerda que toda negociación implica ceder en algunos aspectos e insta a los grupos parlamentario a priorizar el interés general.