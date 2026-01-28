El secretario de Estado de Transportes prevé que la AP-7 esté operativa a partir del 9 de febrero

Vehículos circulan por la AP-7 que ha sufrido cortes tras el accidente de tren entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, prevé que la AP-7 en sentido sur esté plenamente operativa a partir de la semana del 9 de febrero.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'Mésnit', de 3Cat, en la que ha asegurado que "se está trabajando desde el primer momento", desde el día posterior al deslizamiento que causó el accidente de tren de Gelida (Barcelona) en el que falleció un maquinista en prácticas.

A raíz del derrumbe de un muro de carga de la AP-7, el jueves pasado se ordenó el cierre de un tramo de 22 kilómetros entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), en todos los carriles en dirección sur.

Sobre la decisión de reabrir un carril en sentido sur el sábado, ha asegurado que no fue peligroso, pero que cuando se trabaja en una obra en dos planos distintos, con maquinaria pesada encima y operarios abajo, se pueden generar "movimientos" y que, en cuanto se detectaron, inmediatamente la instrucción fue la de parar el tráfico de nuevo.

"Estamos haciendo, de verdad, todo lo que está en nuestra mano, yendo a la máxima velocidad posible, pero aquí la seguridad es un elemento fundamental, no nos podemos permitir cometer un error porque estemos desarrollando la obra con el paso de los vehículos", ha explicado.

LA R4 "DE LA MANO" DE LA AP-7

Santano ha afirmado que la reapertura del tramo de la R4 que permanece cortado, entre Gelida y Sant Sadurní "irá de la mano" de la reapertura de la AP-7, pero que será una decisión de la Generalitat, es decir, de Rodalies.

Preguntado si Òscar Playà, director de Rodalies, será el director de Renfe en Catalunya, ha confirmado que "va a tener una función operativa en el marco de Renfe" y que su papel será doble.