El sector audiovisual factura 9.120 millones en Catalunya (+5,6%), el 2,9% del PIB - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El sector audiovisual facturó 9.120 millones de euros en Catalunya en 2024 (últimos datos disponibles), un incremento del 5,6% respecto al año anterior, con más de 4.000 empresas que ocupan a 44.986 personas (+7,5%) y representando el 2,9% del PIB del territorio.

Así se desprende del informe 'El sector audiovisual a Catalunya' elaborado por Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, junto con el Clúster Audiovisual de Catalunya y el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), en el marco del Integrated Systems Europa (ISE) 2026, que se celebra del 3 al 6 de febrero en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

En la presentación de este lunes han asistido el secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró; la Market Intelligence Manager de Acció, Inma Rodríguez; el director del ICEC, Edgar Garcia; el presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant; y el director general del ISE, Mike Blackman.

El trabajo desvela que el sector representa un "dinamismo creciente", concentrándose principalmente en el desarrollo y la producción audiovisual, que aportan más de la mitad de la facturación total, y con subsectores emergentes como el videojuego y las experiencias inmersivas.

La provincia de Barcelona es el polo audiovisual de Catalunya, con el 87% de las empresas, convirtiéndola también en un agente importante del sector en el plano estatal y europeo.

ECOSISTEMA "DE PRIMERA DIVISIÓN"

Baró ha destacado que Catalunya es un actor muy relevante en el sector audiovisual "por su madurez y potencial económico, por su ecosistema generado y por ser un polo de atracción, mantenimiento y generación de talento".

"Catalunya juega en una primera división exigente y es importante que, a las puertas del ISE 2026, hagamos una radiografía para contribuir a la mejora del sector audiovisual y comprobar el estado de nuestras empresas", ha sostenido.

Ha puesto de ejemplo proyectos como el Catalunya Media City en el espacio de las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) o a infraestructuras como el Parc Audiovisual de Catalunya de Terrassa (Barcelona).

RADIOGRAFÍA MUNDIAL

A nivel mundial, crecimiento desde 2020 y ya alcanza 3.000 millones de dólares (+5,5 respecto a 2023) y se espera que alcance los 3.500 millones en 2029, con Estados Unidos como líder mundial en términos de cuota de mercado, seguido por China.

Asimismo, el informe apunta a países del continente asiático como Indonesia, China, India o Arabia Saudí como los que disponen de una mejor combinación entre el tamaño actual y el crecimiento esperado.

STARTUPS

Por su parte, Rodríguez ha reivindicado el hecho de que Barcelona sea el quinto mejor ecosistema de la UE para startups, según el Global Startup Ecosystem Index Startup Blink 2025.

"Muestra de ello es que las startups del sector audiovisual se han más que duplicado en los últimos cinco años hasta las 380 empresas emergentes", ha resuelto.