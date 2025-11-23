El sector del comercio de Catalunya augura "estabilidad" en las ventas durante el Black Friday

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector del comercio de Catalunya augura "estabilidad" en las ventas por la campaña del Black Friday de este 2025, que se celebrará el próximo 28 de noviembre, respecto a las del año anterior, mientras que representantes del comercio de proximidad critican que esta campaña antes de Navidad les perjudica especialmente.

El presidente de Comertia, Ignasi Pietx, ha explicado en declaraciones a Europa Press que según sus encuestas internas con los asociados, el 33% no aplica promociones de Black Friday y del 67% que aplica promociones, una tercera parte piensa que las previsiones de facturación durante la campaña serán mejores que el año pasado, mientras que dos terceras partes piensan que serán similares.

Por su lado, el presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha augurado que las ventas irán muy bien durante la campaña del Black Friday en lo que se refiere al comercio de centralidad de Barcelona: "Llevamos una temporada muy estable y la campaña de primavera y verano también lo fue".

En este sentido, ha explicado que últimamente ha hecho mucho calor, lo que hace que las empresas de moda y equipamiento del hogar, como los que venden estufas, tengan más stock del que deberían tener.

"Como parece que viene frío, tendremos un Black Friday con unas necesidades no cubiertas por parte de la gente", ha señalado, ya que a su parecer el consumidor no se compra un abrigo hasta que no hace frío y, de esta manera, podrá hacerlo usando el descuento.

Por eso, prevé que el clima será uno de los factores que impulsen la demanda, tanto interna como externa, y ha destacado el efecto del turismo de compras como factor añadido, ya que para el Black Friday, afirma, es un fenómeno global: "Mucha gente viene este fin de semana a Barcelona a hacer shopping turístico vinculado al efecto promocional".

Asimismo, el presidente del Consell de Gremis de Catalunya, Joan Guillén, ha remarcado que esta campaña no supone un aumento considerable en las ventas de los comercios que contempla la entidad, mientras que hay sectores que pasan desapercibidos por el tipo de campaña que es: "Hay una sensación de estabilidad".

CONTRA EL COMERCIO DE PROXIMIDAD

Como comercial en el sector de la floristería y decoración, Guillén ha expuesto que esta campaña antes de Navidad es, a su juicio, un desastre y va en contra del comercio de proximidad: "Una mala copia, como siempre se hace, de otras campañas".

Para él, el Black Friday perjudica la campaña de Navidad porque se están avanzando unas compras supuestamente a precios inferiores y entran en juego plataformas que aumentan la "presión de compra".

Durante las Navidades, a su parecer, la gente tiene una tendencia a mirarse más en calma los regalos, lo que favorece los comercios de proximidad, mientras que esta campaña acelera las ventas en grandes plataformas.

"EFECTO LLAMADA"

Las ventas más favorecidas de esta campaña, según las entidades, son las de la ropa de abrigo, calzado, equipamiento del hogar y electrodomésticos, que también cuentan con el Cyber Monday, justo después del Black Friday.

En comparación al año anterior, del que Barcelona Oberta hizo una valoración positiva, Jené ha augurado que las ventas "continuarán en la misma línea" porque, a su juicio, es una campaña importante y lo seguirá siendo.

Según él, el Black Friday es el fin de semana de más venta del año o uno de los de mayor venta, "porque se concentra un efecto llamada importante al inicio de temporada vinculado a los descuentos" y ha destacado otros factores que aumentan el consumo, como la encendida de las luces de Navidad.

Sin embargo, ha dicho que el comercio está en una "etapa de crecimiento no especialmente alta", aunque ha asegurado que el sector se muestra positivo con las ventas de este Black Friday.

De cara a la campaña de Navidad, Jené ha valorado que el Black Friday tiene "un efecto resaca importante" que recae sobre el puente de la Purísima, que ya no tiene el efecto que tenía antes respecto a la campaña de Navidad.

UNA MODA IMPORTADA

Pietx ha apuntado que el retail se empieza a "desmarcar un poco de la campaña de Black Friday porque en el fondo ve que lesiona mucho sus márgenes", ya que es una moda importada de Estados Unidos que, a su juicio, aquí se ha importado mal.

Ha criticado las campañas de Black Friday de 15 días o 3 semanas y ha dicho que si fuera solamente un día de oportunidad, sería bueno: "Estamos a menos de un mes de la campaña de Navidad. Empezar con rebajas y lesionar márgenes que por sí ya cuesta de ganar, pues nos parece una mala política".

INSPECCIONES CONTRA EL FRAUDE

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, a través de la Agència Catalana de Consum (ACC) y la Direcció General de Comerç, ha iniciado una nueva campaña para controlar el precio de 10.000 productos para detectar posibles engaños en las ofertas del Black Friday y realiza inspecciones en 155 empresas de sectores como la electrónica, la moda o los complementos del hogar.

Desde Comertia, Pietx ha dicho que les parece muy acertado que el Govern evite promociones fraudulentas: "Si se hacen campañas de descuento y oportunidades para el consumidor, pues se deben aplicar y ser serios con el mercado".

Por su lado, Guillén ha recordado que el Black Friday está muy enfocado a los grandes operadores y que "en los últimos años hay una tendencia a lanzar campañas que al final no son reales".

"Es cierto que ha habido denuncias y sanciones, pero evidentemente estas no se han hecho públicas", ha dicho Guillén, por lo que ha explicado que el Consell de Gremis ha creado un canal digital donde los comercios podrán presentar reclamaciones y quejas por posibles fraudes que detecten y, así, intentar garantizar la competencia justa y revalorizar el comercio de proximidad.