El sector editorial catalán prevé un crecimiento del 4% y destaca la "fortaleza" del libro en papel

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gremi d'Editors de Catalunya ha previsto que 2025 se cierre con un crecimiento moderado, del 4%, y su presidente, Patrici Tixis, ha destacado la "fortaleza" del libro en papel en una rueda de prensa este lunes.

Se trata de las estimaciones avanzadas por Tixis con motivo de la celebración de la 40 Nit de l'Edició este lunes, en la que ha explicado que este 4% se refiere "exclusivamente" al libro de interés general, es decir, el que se vende en librerías, y no se incluye el libro de texto.

Considera que 2025 está siendo un año "muy bueno" para el sector editorial aunque se está moderando el ritmo de crecimiento, ya que en los últimos 6 años --periodo 2029-2025-- el crecimiento global del sector editorial fue del 29%, lo que lo llevó a situarse en cifras récord.

El crecimiento de este año se debe a la fortaleza de la ficción y la literatura juvenil, tanto en catalán como en castellano, siguiendo la tendencia de los últimos años y que ha provocado que se haya "rejuvenecido la pirámide editorial".

"Los jóvenes leen más. El crecimiento del libro juvenil (en torno al 15%) y de la literatura de ficción (que crece en términos parecidos) es lo que realmente está tirando del sector", explica Tixis, quien ha señalado que están cambiando las formas de lectura, pasando de ser un placer solitario a uno compartido, en sus palabras, ya que los jóvenes lo comparten con otros en redes sociales.

EL LIBRO EN PAPEL, "GRAN MOTOR"

Tixis ha defendido que el libro en papel es el "gran motor de la industria editorial", siendo el formato preferido por todos los lectores, y que las librerías siguen siendo las grandes apuestas, dice textualmente, de los lectores para acceder a los libros.

"Gracias a la gran red de librerías que tenemos, aproximadamente un 75% de libros que se venden hoy en día es en las librerías, y el resto está repartido entre el comercio electrónico y el libro digital", apunta.

COMERCIO DIGITAL E IA

Ha explicado que el comercio electrónico del libro físico se ha quedado "estancado" alrededor del 22% debido a la reducción del tráfico en Internet por la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) generativa.

Asegura que este surgimiento de la IA generativa es uno de los temas que más le preocupa al sector editorial: "Cuando es el momento de coger contenidos para entrenar a estas máquinas, se hace de la manera menos ortodoxa que puede haber. Es un expolio de la propiedad intelectual porque se van a buscar los archivos ilegales que circulan por el mercado, sin ningún tipo de transparencia y sin remunerar a las personas que tienen derechos de autor y propiedad intelectual".

Tixis añade que están hablando sobre este tema con el Ministerio de Transformación Digital porque cree que "no puede ser que desde la Administración se pirateen obras para entrenar a la IA", en referencia a que el Gobierno está entrenando a Alia, la IA española, con estos contenidos y sin pedir permiso a los autores, según alega.

FACTURACIÓN Y NIT DE L'EDICIÓ

Sobre la facturación de 2025, ha señalado que aún no se ha cerrado el año --ya que falta la campaña de Navidad, que cree que volverá a ir bien ya que asegura que el libro "siempre es un objeto muy codiciado"-- pero que, en cuanto al libro de interés general, se está en torno a los 1.500 millones de euros en el global de España, y recuerda que el mercado catalán supone un tercio del total.

El Gremi también ha reclamado una apuesta "decidida" por la implantación de las bibliotecas de aula y de la comprensión lectora como eje del currículo escolar, así como que el presupuesto de Cultura llegue al 2% del presupuesto de la Generalitat

Este lunes es la 40 Nit de l'Edició, donde se entregará el Premi Atlàntida al pedagogo, filósofo y ensayista Gregorio Luri, por ser "uno de los pensadores que mejor ha transmitido el arte de leer y uno de los más importantes expertos europeos en temas relacionados con la pedagogía y la relación entre la educación y la lectura"; y también se premiará a Arpa Editores y los 50 años de Laertes Editorial.