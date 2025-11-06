El sector inmobiliario catalán rechaza una posible prohibición de comprar para alquilar

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde la terraza-mirador de las Piscinas Municipales de Montjuic. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector inmobiliario catalán ha rechazado la propuesta de prohibir la compra de viviendas para dedicarlas al alquiler, en un comunicado este jueves

Ha firmado la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), la Associació de Promotors i Constructors d'Edifics de Catalunya (APCE), el Col·legi d'Administrados de Finques de Barcelona-Lleida, el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i província y el Consell de Cambres de la Propietat de Catalunya.

Las entidades han asegurado que esta normativa "no solucionará el problema del acceso a la vivienda" y que generaría efectos negativos en la oferta e inseguridad jurídica.

"Legislar en contra de inversores, de potenciales compradores y del conjunto del sector, que son quienes nutren de oferta de vivienda a Catalunya, restringirá aún más el parque de viviendas", ha apuntado.

Además, han señalado que prohibir la compra de edificios enteros para su posterior venta "frenaría la rehabilitación y renovación del parque residencial tan necesaria".