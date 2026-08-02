El sector de los materiales avanzados factura 3.608 millones en Catalunya, un 36% más que en 2020

BARCELONA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector de los materiales avanzados en Catalunya genera un volumen de negocio de 3.608 millones de euros, lo que representa un incremento del 36% en comparación con 2020, según el informe 'El sector de los materiales avanzados en Catalunya' elaborado por Acció en colaboración con el Clúster MAV.

El crecimiento en este sector también ha sido notable en el número de empresas, ya que un total de 936 se dedican a esta actividad tras crecer un 22% en los últimos cinco años, un periodo en el que la ocupación generada por esta industria también ha aumentado un 58% hasta alcanzar los 9.606 trabajadores, informa un comunicado de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat este domingo.

El estudio define estos productos como materiales con propiedades funcionales mejoradas o nuevas respecto a los materiales convencionales, diseñados intencionadamente para ofrecer propiedades funcionales, mecánicas, térmicas o químicas superiores.

Por segmentos de actividad, la cadena de valor está liderada por los polímeros, al concentrar el 38% de las empresas y el 55% de la facturación total, seguidos por los materiales metálicos con el 21% de las compañías y el 16% de las ventas, y el tejido textil especializado con el 21% de las empresas y el 12% de la facturación.

Las previsiones apuntan a un crecimiento anual del sector del 8,1% hasta 2030, impulsado por las nuevas normativas europeas, la integración de la inteligencia artificial, el peso de estos materiales en la transición energética y la demanda de materiales ligeros y funcionales.