El sector sanitario catalán pide más recursos y planificación ante la gripe: "No es imprevisible"

Archivo - Una enfermera prepara una vacuna en una foto de archivo de Europa Press. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vocal de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic), Jordi Mestres, ha pedido, ante la epidemia de gripe, destinar más recursos al sistema sanitario, aumentar el número de profesionales y cuidarlos más, así como una mejor prevención: "Esto no es imprevisible".

Lo ha dicho en declaraciones a Europa Press, como también lo han hecho la secretaria de Acción Sindical de Satse Catalunya, Estefanía Iglesias, y la delegada de Metges de Catalunya (MC), Neus Muñoz, que coinciden en exigir una mejor planificación e insisten que la situación de "colapso" no es distinta a la de otros años.

PRONÓSTICOS CUMPLIDOS

Mestres ha apuntado que ya se preveía que el ascenso de la curva de contagios llegase antes, por lo que se han cumplido los pronósticos; ante esta situación, la atención primaria adapta los seguimientos de pacientes crónicos controlados, haciéndolos durante otoño o primavera, para tensionar menos el sistema.

El rápido ascenso de casos se ha producido dos semanas antes que el año anterior y en diciembre, un mes con muchos festivos, algo que en atención primaria y en consulta hospitalaria "se nota mucho", y que se suma a las probables bajas por infección de los profesionales sanitarios; además, la infección de gripe de esta temporada afecta de forma importante a los menores de 44 años, una franja laboralmente muy activa.

UN COLAPSO "HABITUAL"

Pese a esa circunstancia, Mestres remarca que el colapso durante la temporada de gripe es "lo habitual", lo que provoca demoras y tensiona al personal, y que desde la administración no se destinan suficientes recursos ni se colocan dónde toca, en sus palabras, si bien señala que tener los presupuestos prorrogados no ayuda.

El vocal de la Camfic ha asegurado que muchos equipos deberán "autocubrir sus propias bajas", y ha apuntado que hay muchas formas de cuidar al profesional más allá de la retribución, lo que --junto a una mejor previsión-- permitiría afrontar mejor la temporada de gripe.

VACUNACIÓN Y PREVENCIÓN

Mestres ha subrayado la importancia de la prevención, con el uso de la mascarilla, el lavado de mano y la vacunación, que ha sido, a su juicio, atípica, por haberse abierto sin cita en varias ocasiones; sin embargo, señala que "ya es un clásico" no haber llegado a los objetivos.

Según el Sivic, la cobertura vacunal contra la gripe es del 66% para mayores de 80 años, y del 52% en personas entre 70 y 79 años, lejos del objetivo del 75% en mayores de 60 fijado por la Conselleria de Salud.

"CADA AÑO PASA LO MISMO"

La secretaria de Acción Sindical de Satse Catalunya, Estefanía Iglesias, ha señalado que, vacunar "no es solo pinchar y ya está", sino que requiere una visita y una atención a posibles antecedentes y efectos secundarios, con el tiempo que esto comporta.

Iglesias ha afirmado que, aunque esta temporada la gripe haya llegado antes, cada año pasa lo mismo, y que después una pandemia como la del Covid-19, el sistema debería contar con recursos y profesionales suficientes: "Estamos trabajando como si fuese algo nuevo y no lo es. La gripe llega sea antes o después".

Ha asegurado que, en caso de gripe, mucha gente acude a su ambulatorio de confianza, pero si ven mucha cola van a urgencias, que acaban tensionadas, tanto en la primaria como en atención hospitalaria.

"Debería tenerse en cuenta el número de profesionales que se necesitarán, para la gripe y para poder seguir visitando de otras enfermedades. Tendría que haber más previsión en centros hospitalarios, no tener servicios cerrados, tener camas suficientes, lo que permitiría drenar las urgencias de los hospitales. Las urgencias se colapsan porque los pacientes no pueden subir a hospitalaria, pero claro, si abres un servicio necesitas personal", ha dicho.

PLAN DE REFUERZO

La delegada de Metges de Catalunya (MC), Neus Muñoz, ha insistido en que, pese a que la gripe haya llegado antes, "el día a día es el mismo", y que las urgencias están siempre saturadas, si bien durante la epidemia puede pasar de 10-20 a 40 pacientes pendientes de ingreso de media.

"Yo creo que la población se merece una sanidad de más calidad, y nos gustaría poder ofrecerla, pero tenemos pacientes que se pasan 20 horas en una butaca. Para una gripe, si eres joven y no te falta el oxígeno, puedes estar 8-12 horas", ha lamentado.

Además, ha señalado que los planes específicos de los hospitales para el invierno consisten en una autocobertura entre los facultativos, sin ampliar personal, que hacen horas extra: "Aguantamos por vocación. Estamos un poco frustrados, ponemos límites", ha apuntado. Los hospitales acostumbran a aplazar cirugías no urgentes, y la primaria cierra agendas para priorizar urgencias, pero esto puede resultar en una descompensación de los pacientes crónicos: "Las soluciones que ponen son como parches".

Sobre la vacunación, Muñoz celebra que se haya avanzado la campaña de este año, pero subraya la necesidad de una mayor educación sanitaria, así como de lavarse las manos frecuentemente y usar mascarilla cuando se tengan síntomas.