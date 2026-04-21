El sector TIC en Catalunya incorpora 6.883 mujeres en el último año y llega a las 58.050

La directora general de Economía y Sociedad Digitales, Sandra Ruiz, el presidente del Cercle Tecnològic, Joan Ramon Barrera, y la vicepresidenta de la entidad, Rosa Maria Rodríguez, en la presentación del estudio - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector TIC en Catalunya ha incorporado 6.883 mujeres en el último año y ha llegado a las 58.050 mujeres ocupadas en este sector, que tiene una brecha salarial del 10%, la mitad que la registrada en el conjunto de la actividad económica catalana (19,5%).

La presencia de mujeres en el ecosistema tecnológico catalán "sigue su tendencia al alza, aunque los desajustes estructurales persisten como un reto", informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat este martes en un comunicado tras presentar la tercera edición del 'Baròmetre de la DonaTIC a Catalunya'.

Este informe, que radiografía la presencia de mujeres tecnólogas en el tejido empresarial y económico de Catalunya, también constata que en 2025 el 21,8% de las personas que trabajan con un rol de especialista TIC en Catalunya son mujeres, una cifra que ha crecido un 2,4% entre 2021 y 2025, por encima de la media estatal (0,4%).

Asimismo, la financiación en capital riesgo captada por mujeres fundadoras de startups digitales ha aumentado en casi 100 millones de euros en los últimos cinco años y ha crecido hasta el 18,3% este 2025.

Además, la proporción de mujeres entre el nuevo alumnado de grados universitarios TIC ha crecido un 6% en los últimos cuatro cursos y los grados en IA las mujeres representan el 35,1% de los matriculados.

El estudio, impulsado por el Cercle Tecnològic con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, y elaborado en colaboración con el Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Barcelona, recoge la información aportada por 1.042 empresas.

DESIGUALDAD SALARIAL

La brecha salarial en Catalunya, del 10%, es inferior a la de España (12,3%) y la de la Unión Europea (19,6%), y la ganancia media bruta anual para las mujeres en el sector TIC en Catalunya es de 36.152 euros, mientras que la de los hombres asciende a 40.148 euros.

Según el estudio, esta desigualdad salarial ya se manifiesta al inicio de la trayectoria profesional: entre los jóvenes recién graduados en una carrera TIC, la brecha salarial ya es del 7,6%.

Por lo que respecta al liderazgo, las mujeres sólo ocupan el 19,7% de los cargos de dirección general en las empresas TIC catalanas, y las mujeres autónomas TIC representan el 17,9% del total del sector, aunque "la tendencia es positiva".

La directora general de Economía y Sociedades Digitales de la Generalitat, Sandra Ruiz, ha afirmado que el Govern está colaborando con empresas, entidades, expertos y otros agentes del sector para impulsar un "gran acuerdo de país como el Pacte Nacional per al Talent Digital a Catalunya", para reducir la brecha de género en este ámbito.

El sector TIC se ha consolidado como un "pilar estratégico para la economía catalana", donde representa el 8,5% del PIB catalán en términos de facturación en 2024 y en el cuarto trimestre de 2025, la población ocupada en el sector TIC catalán es de 193.500 personas.