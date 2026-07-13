El sector TIC facturó en Catalunya 30.601 millones en 2025, un 13% más

La secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo; el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, y el presidente del Cercle Tecnològic, Joan Ramon Barrera - GENERALITAT

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector tecnológico catalán cerró 2025 con un volumen de negocio de 30.601 millones de euros, un 13% interanual más y el 9,1% del PIB catalán, medio punto porcentual más que en 2024, según el Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2026, elaborado por el Cercle Tecnològic con el apoyo de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Han presentado el documento este lunes la secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo; el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort; el teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls, y el presidente del Cercle Tecnològic, Joan Ramon Barrera, informa la Generalitat en un comunicado.

Galindo ha asegurado que los datos muestran que Catalunya "cuenta con un sector digital y tecnológico sólido, dinámico y en plena expansión", y lo ha definido como sector estratégico que es motor de crecimiento y empleo, informa la Conselleria de Presidencia de la Generalitat en un comunicado este lunes.

El informe afirma que la IA y el machine learning generan ingresos para el 56,4% de las empresas, el Big Data para el 46,5% y la ciberseguridad para el 43,8%.

Además, desestima que la IA esté eliminando empleos y "apuesta por la transformación", ya que el 56,2% de las empresas del sector dice que esta tecnología está modificando las funciones y competencias de los profesionales.

"SOLIDEZ DEL ECOSISTEMA"

La Conselleria ha destacado la "solidez del ecosistema" TIC catalán, que, en 2025, alcanzó su máximo histórico de empresas, con 17.385, y, en el primer trimestre de este año, ocupó a 166.000 profesionales.

Por otro lado, el sector alcanzó un valor añadido bruto (VAB) de 11.112 millones de euros en 2025, un 98% más que en 2015, frente al 26% del conjunto de la economía catalana durante el mismo periodo, y ya representa el 4,2% del VAB catalán.

La productividad del sector se situó en 85.200 euros por ocupado, por encima de los 66.500 euros por ocupado de la media de la economía catalana.