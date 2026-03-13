El sector del VTC traslada a la Comisión Europea su malestar por la ley del taxi catalana

Archivo - Varios VTC durante una concentración en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal de VTC Unauto y la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor (Feneval) han enviado una carta al comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, para trasladarle su malestar por la futura ley del taxi que se está tramitando en Catalunya.

En una documento al que ha tenido acceso Europa Press este viernes, ambas entidades argumentan que el proyecto de ley que tramita el Parlament supone una "amenaza existencial" para su actividad y que vulnera el Derecho de la Unión Europea (UE).

Asimismo, han aseverado que el texto ha sido "redactado exclusivamente bajo la influencia del sector del taxi y sin consulta alguna a los representantes de los VTC".

Según el sector, la normativa busca "proteger los intereses económicos" del taxi, una finalidad que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya ha rechazado como razón de interés general.

Por estas razones, Unauto y Feneval han alertado de que la norma tendría consecuencias "devastadoras" en Catalunya, como la pérdida de casi 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos o un impacto económico superaría los 326 millones de euros, incluyendo 72 millones en ingresos fiscales y cotizaciones.