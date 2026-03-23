Los sectores económicos instan a reforzar la inversión frente a la incertidumbre geopolítica

Mesa redonda con la subdirectora general del Sabadell, Sofía Rodríguez; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el ceo de Veolia, Daniel Tugues; el presidente de Moventia, Josep Maria Martí, y la ceo de La Farga, Inka Guixá - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sectores portuario, financiero, energético y del transporte han instado este lunes a reforzar la inversión local, estatal y europea frente a las amenazas derivadas de la incertidumbre geopolítica actual, marcada por aspectos como la política arancelaria estadounidense o la guerra en Irán.

Así se han expresado en una mesa redonda la economista jefe y subdirectora general de Banco Sabadell, Sofía Rodríguez; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el ceo de Veolia, Daniel Tugues; el presidente de Moventia, Josep Maria Martí, y la ceo de La Farga, Inka Guixá, en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organizado este lunes por Expansión en el Recinte de Sant Pau de Barcelona.

A nivel local, los expertos sugieren apostar por recursos locales; a escala estatal hacen un llamamiento a incentivar soluciones enfocadas a la descarbonización frente al cambio climático; y, en un plano europeo, recomiendan competir contra Estados Unidos y China mediante la colaboración público-privada.

RODRÍGUEZ (SABADELL)

La directiva de Banco Sabadell ha destacado que se aproxima una época en la que las administraciones públicas tienen las cuentas "muy deterioradas" y en la que hace falta movilizar grandes cantidades de inversión privada, un escenario en el que, ha dicho, no va a quedar más remedio que apelar al crédito.

Ha argumentado que la estrategia de crecimiento que debe seguir Europa es la colaboración público-privada, una fórmula que "compite bien con el mercado americano y el chino", así como evaluar proveedores, cadenas de suministro, datos, ciberseguridad, estructuras de costes y poner el foco en la productividad.

TUGUES (VEOLIA)

Del lado de Veolia, Daniel Tugues ha asegurado que Catalunya y España cuentan con una ventaja competitiva amparadas por su calidad de vida y seguridad y que, ante la guerra en Irán y la de Ucrania, deben apostar por aprovechar "recursos de energía local", especialmente en base a residuos o energías residuales locales.

"Nosotros hemos hecho una cámara de recuperación de frío con el que somos capaces de alimentar Mercabarna, edificios de oficinas, centros de datos y, por lo tanto, una energía completamente residual, descarbonizada, que está ahí, en el ámbito local", ha ejemplificado.

CARBONELL (PUERTO DE BARCELONA)

Carbonell ha defendido "tener presente más a las infraestructuras" como herramienta principal para afianzar la competitividad de las empresas, afianzando su capacidad exportadora e importadora, y ha cifrado en 600 millones de euros el volumen de licitaciones previsto para el próximo año.

Respecto a los efectos de la guerra de Irán, el presidente del Puerto de Barcelona ha expresado su "preocupación", a su juicio, tanto global como mundial, por el cierre del estrecho de Ormuz a nivel de importaciones y exportaciones dada la parálisis de los enclaves marítimos de Emiratos Árabes y Arabia Saudí.

MARTÍ (MOVENTIA)

Por su parte, Martí ha señalado que para preparar la España y la Catalunya del futuro hacen falta infraestructuras, pero también hay que impulsar los servicios de movilidad que, en el caso de Barcelona, deben dimensionarse a nivel metropolitano.

En este sentido, ha defendido incrementar en un 50% el transporte por carretera mientras se actualice la red de Rodalies de Catalunya, y ha puesto en valor las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de descarbonización que, ha insistido, es necesario impulsar para desligarse definitivamente de los combustibles fósiles.

GUIXÁ (LA FARGA)

La directora ejecutiva de La Farga, empresa metalúrgica que fabrica y comercializa semielaborados de cobre, ha instado a incentivar las inversiones en este recurso, señalando que algunas de sus soluciones les permiten lanzar al mercado productos que "reducen un 92% la huella de carbono".

"Europa no tiene mina suficiente, pero sí mina urbana al ser un continente desarrollado desde hace muchísimos años", ha alertado, indicando que la misión del continente debe centrarse en reutilizar este cobre utilizado e innovar para que la chatarra sea un activo energético más.