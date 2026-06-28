La sede del Parlamento y Comisión europeas en Barcelona iza la bandera LGTBIQ+ el Día del Orgullo

Izando la bandera - @COMISSIOEUROPEA

BARCELONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en el paseo de Gràcia de Barcelona han izado este domingo por la tarde la Bandera del Progreso (LGTBIQ+) junto a Pride Barcelona con motivo del Día del Orgullo.

La igualdad y la no discriminación "son valores fundacionales de la UE y derechos fundamentales reconocidos" en los Tratados de la UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales, informan las instituciones europeas en un comunicado.

En el acto han participado el director de la Representación de la CE en Barcelona, Manuel Szapiro; el jefe de la Oficina del PE en la ciudad, Sergi Barrera, y la vicepresidenta de Pride Barcelona, Maria Giralt.