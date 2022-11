Sedición.- Almeida: considerar el 1-O como desorden público es "insultar" a los catalanes

BADALONA (BARCELONA), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha afirmado que considerar el 1-O como desorden público es "insultar a la inteligencia de los catalanes", en referencia al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de derogar el delito de sedición y aplicar el de desórdenes públicos agravados.

Lo ha dicho en un debate moderado por la eurodiputada Dolors Montserrat con el presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, y el líder popuar en Badalona, Xavier García Albiol, durante la Intermunicipal del PP 'Municipales 2023: El cambio necesario' en Badalona (Barcelona).

"Eso no fue un desorden público, no fue una despedida de soltero que se les fue de las manos. Fue una planificación milimétrica para subvertir el orden constitucional y quebrar la convivencia y la unidad de España y en Catalunya. Eso se llama sedición, no desorden público", ha añadido.

