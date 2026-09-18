Un segundo detenido por presunta relación con una pelea con diversos implicados y heridos en Lleida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves por la mañana a un joven de 22 años por su presunta relación con una pelea con diversos implicados y heridos por arma blanca sobre las 07.00 horas de este miércoles en el centro de Lleida, la segunda detención por estos hechos tras el arresto de otro joven el miércoles, según confirman fuentes policiales a Europa Press.

En la trifulca resultaron heridas cinco personas por arma blanca mientras que otra ha recibido diversos golpes.

La investigación policial sigue abierta y los mossos no descartan detener a más personas implicadas.