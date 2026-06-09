El segundo día del Papa en Catalunya se centrará en la Sagrada Família, Montserrat y una cárcel

El Papa León XIV durante la vigilia de oración, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta vigilia es uno de los actos más destacados durante la estancia del Pontífice en la ciudad condal y se esper - Kike Ricón/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El segundo día del Papa en Cataluña se centrará este miércoles en la basílica de la Sagrada Família (uno de los grandes actos de todo su viaje), en el monasterio de Montserrat, en una cárcel y en una parroquia en el barrio barcelonés del Raval.

La jornada empezará a las 10.50 en la prisión de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en un acto restringido que durará unos 20 minutos en el teatro-auditorio de la prisión, donde se oficiará una misa.

A las 12 irá a la Abadía de Montserrat, donde rezará el Rosario con la comunidad benedictina, autoridades eclesiásticas y fieles, y la Escolania interpretará el canto de la Salve y el Virolai.

POR LA TARDE

Ya en la ciudad de Barcelona por la tarde, a las 16.30 visitará la iglesia de Sant Agustí, en el Raval barcelonés, donde se reunirá con miembros de su orden, los agustinos, y con unas 400 personas de unas 90 entidades dedicadas a la caridad.

A las 18.30 irá hasta la basílica de la Sagrada Família, con un tramo en 'papamóvil' que pasará por la calle Rosselló entre el paseo de Gràcia y la calle Sardenya.

La misa debe empezar a las 19.30 horas y después bendecirá la Torre de Jesucristo, durante un acto al que asistirán los Reyes Felipe y Letizia; los presidentes de Gobierno y Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros, además de más de 200 cardenales y obispos, ya que estos días se celebra en Barcelona el encuentro anual de obispos del Mediterráneo (MED26).

Pasará la noche de nuevo en el Palacio Episcopal, antes de partir a Canarias el jueves por la mañana.