La Seguridad Social gana 73.225 afiliados en noviembre en Catalunya, un 2% más que hace un año

Archivo - Un camarero sostiene una bandeja en la plaza Real de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha ganado 73.225 afiliados en noviembre, un 2% más que en el mismo mes del año anterior y que sitúa la cifra en un número total de afiliados en 3.697.350 personas, según los datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

La cifra se ha incrementado en todas las comarcas que componen el territorio, con la única excepción de la Ribera de l'Ebre (Tarragona), donde se han mantenido estables, según ha compartido este jueves el Govern de la Generalidad en un comunicado.

Los crecimientos más destacados en términos relativos se han registrado en Aran (Lleida), un 4,7% interanual; el Baix Penedès (Tarragona), otro 4%, y Osona (Barcelona) y Les Garrigues (Lleida), con un alza del 3,8% y 3,4%, respectivamente.

Entre algunas de las variables analizadas, los datos del Idescat apuntan a que por nacionalidad, el número de afiliados de nacionalidad extranjera han aumentado un 4% mientras que los de nacionalidad española lo hacen en un 1,6% a cierre de noviembre.

En términos intermensuales, el número de afiliados ha aumentado, aunque menos, un 0,7%, con un aumento en términos absolutos de 27.240 personas en comparación con octubre de este año.

SECTORES DE ACTIVIDAD

En noviembre, el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social ha aumentado, hasta sumar 83.310 afiliaciones más que en el mismo mes que hace un año, un 2,2% más, hasta las 3.896.345 afiliaciones, y que se ha dado en todos los sectores económicos.

La construcción encabeza estos incrementos, con un alza de afiliaciones del 3,4% en Catalunya y 7.910 afiliaciones más que hace un año, seguido del aumento del 2,3% registrado por el sector servicios, que se traduce en 70.185 afiliaciones en términos absolutos, y la industria, con un alza del 1% o 5.145 afiliaciones.