La Seguridad Social gana en Catalunya una media de 23.564 afiliados en febrero (+0,62%)

Archivo - Trabajadores realizando obras en las Ramblas de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó en Catalunya una media de 23.564 afiliados en febrero respecto al mes anterior (+0,62%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.850.359.

En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 73.742 personas, un 1,95% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema ganó 28.024 afiliados respecto al mes anterior.

A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social, el sistema ganó una media de 97.004 cotizantes en febrero respecto al mes anterior (+0,45%), y el número de afiliados medios se situó en los 21.903.259.

Catalunya fue la comunidad autónoma donde más subió la afiliación, seguida de Madrid (+12.806) y Comunidad Valenciana (+11.313), y solo perdieron afiliados Castilla-La Mancha (-1.194) y Extremadura (-775).

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.477 a 28 de febrero en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 11.298 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 7.808 estaban en un ERTE-ETOP, 2.710 en un ERTE por fuerza mayor y 780 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.