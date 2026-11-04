La Seguridad Social gana en Catalunya una media de 29.540 afiliados en octubre (+0,74%)

Archivo - Colas de personas en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona durante el proceso de regularización extraordinaria - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó en Catalunya una media de 29.540 afiliados en octubre respecto al mes anterior (+0,74%), lo que sitúa el número total de ocupados en 4.032.774.

En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 149.917 personas, un 3,86% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este miércoles.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema ganó 33.196 afiliados respecto al mes anterior.

A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social ganó una media de 182.612 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,83%), y el número de afiliados medios se situó en 22,62 millones.

Madrid fue la comunidad autónoma donde más subió la afiliación (+58.128), seguida de Andalucía (+46.405) y la Comunidad Valenciana (+40.873), mientras que Islas Baleares perdió 31.610 afiliados medios.

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.748 a 31 de octubre en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 10.392 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 7.178 estaban en un ERTE-ETOP, 2.180 en un ERTE por fuerza mayor y 1.034 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.