La Seguridad Social gana en Catalunya una media de 37.053 afiliados en junio (+0,93%)

Archivo - Varios trabajadores en las obras del antiguo Mercat del Peix en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó en Catalunya una media de 37.053 afiliados en junio respecto al mes anterior (+0,93%), lo que sitúa el número total de ocupados en 4.008.221.

En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 102.763 personas, un 2,63% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este jueves.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema perdió 3.073 afiliados respecto al mes anterior.

A nivel estatal, en la afiliación a la Seguridad Social, el sistema ganó una media de 128.533 cotizantes en junio respecto al mes anterior (+0,58%), y el número de afiliados medios se situó en los 22.466.339.

Catalunya fue la comunidad autónoma donde más subió la afiliación, seguida de Islas Baleares (+24.372) y Comunidad de Madrid (+13.956), mientras que Andalucía perdió 13.887 afiliados medios.

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.649 a 30 de junio en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 9.100 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 6.651 estaban en un ERTE-ETOP, 2.263 en un ERTE por fuerza mayor y 186 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.