Seleccionados los 5 finalistas del Premio Princesa de Girona Investigación 2026

Carla Casadevall, una de las finalistas - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

GIRONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Princesa de Girona Investigación 2026 ha seleccionado a 5 finalistas provenientes de Girona, Bizkaia, Córdoba, Madrid y Cádiz, y el ganador se conocerá en el acto central del Tour del talento en Murcia, informa en un comunicado este martes.

Los finalistas son la profesora e investigadora en la Universidad Técnica de Múnich, Ana I. Benítez; la química especializada en conversión sostenible de energía, investigadora y líder de grupo en la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), Carla Casadevall; el profesor e Investigador de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Javier Santos.

También el investigador principal en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y líder del Grupo de Modelado Integral en el Centro de Ciencia de Plasma y Fusión, Pablo Rodríguez Fernández; y el investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía Rafael Luque.

Esta edición de los Premios Princesa de Girona en sus categorías Investigación, Arte, Social y CreaEmpresa ha recibido 400 candidaturas, y los finalistas "comparten trayectorias de excelencia en la investigación científica y la innovación tecnológica".

El Tour del talento 2026 en Murcia comenzará el 23 de mayo y se extenderá hasta el domingo 31, y el acto de anuncio del galardonado tendrá lugar el martes 26.